، رسمياً.. ضمك ثاني المتأهلين إلى الدوري السعودي للمحترفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن فريق ضمك التأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين، رغم خسارته من الطائي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وحقق الطائي فوزاً بهدف دون رد على حساب مضيفه ضمك، حمل توقيع اللاعب لويز إدواردو في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

ورغم الخسارة، ضمن فريق ضمك التأهل إلى الدوري السعودي للمحترفين، خلال الموسم المقبل، ولديه 63 نقطة بالمركز الثاني، بينما وصل رصيد الطائي لـ51 نقطة في المركز السادس.

وحقق أبها، الذي ضمن الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين، فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه نجران.

وسجل ثلاثية أبها كل من إبراهيم كمارا والحاج عثمان في الدقائق 12 و16 و38، بينما جاء هدف نجران عن طريق صالح آل عباس في الدقيقة 50.

ورفع أبها رصيده إلى 68 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد نجران عند 48 نقطة بالمركز السابع.

وتعادل فريق هجر مع مضيفه الكوكب بهدف لمثله، سجل الضيوف بواسطة عبدالرحمن الحريب، بعد مرور 12 دقيقة من انطلاقة المباراة.

وأدرك جوزي فاجاردو التعادل لصالح الكوكب.

التعادل رفع رصيد هجر إلى 44 نقطة بالمركز الرابع عشر، بفارق نقطة واحدة عن الكوكب الثالث عشر.

وحسم العين مباراته أمام ضيفه الخليج، بالفوز بهدف دون رد، حمل توقيع اللاعب براون في الدقيقة 92.

وارتفع رصيد العين لـ48 نقطة بالمركز الثامن، بينما تجمد رصيد الخليج إلى 58 نقطة في المركز الرابع.

وانتهت مباراة العدالة مع القيصومة بدون أهداف، ليرفع العدالة رصيده إلى 59 نقطة بالمركز الثالث، مقابل 43 نقطة للقيصومة بالمركز السابع عشر.