، "كانوا معنا".. قصص لم تُروَ لشخصيات وطنية غادرت للرفيق الأعلى قبل رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الخليج 365" تصافح قراءها بزوايا متنوعة خلال الشهر الكريم لهذا العام

تواصل "الخليج 365" هذا العام خلال شهر رمضان تسليط الضوء على شخصيات وطنية، انتقلت إلى الرفيق الأعلى قبل أن يعيشوا معنا لحظات هذا الشهر المبارك؛ ليتركوا أثرًا عظيمًا في نفوس المقربين.

هذه الزاوية الرمضانية "كانوا معنا" تأتي للعام الرابع وفاء لقامات وطنية، قدَّمت الكثير من العطاء لخدمة بلادنا العزيزة.. وسنسعى لرصد قصص نجاحاتهم، وانطباعات أبنائهم وأقاربهم وأصدقائهم وهم يعيشون أول رمضان بدونهم.

وسنتنقل بين العديد من الشخصيات العامة، بدءًا من شخصيات سياسية، يتقدمهم عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، مرورًا بشخصيات إعلامية ورجال أعمال ومثقفين، وخليط متنوع من أبرز رجالات الوطن.

"كانوا معنا" ستسعى لإبراز الجوانب الإنسانية لتلك الشخصيات، وكيف كانوا يقضون رمضان، وكيف سيمرُّ رمضان هذا العام على أقرب المقربين منهم بدونهم، وستنشر قصصهم تباعًا بدءًا من أول أيام رمضان في تمام الواحدة ليلاً خلال أوقات الدوام الرسمي.

أوقات سعيدة ورائعة نتمناها لقُرائنا الكرام مع تلك الشخصيات التي لن ننساهم -بإذن الله-، وستظل أعمالهم عالقة في ذاكرة الوطن.