، خادم الحرمين يتلقى التهنئة من أمير وولى عهد الكويت بحلول شهر رمضان ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم الأحد، من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عبّر خلاله عن التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتفصيلاً، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة الكويت على ما عبّر عنه من تهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.
وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لسموه على ما عبّر عنه من تهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.
خادم الحرمين يتلقى التهنئة من أمير وولى عهد الكويت بحلول شهر رمضانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-05
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم الأحد، من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عبّر خلاله عن التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتفصيلاً، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة الكويت على ما عبّر عنه من تهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.
وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لسموه على ما عبّر عنه من تهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
11:55 PM
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم الأحد، من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عبّر خلاله عن التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتفصيلاً، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة الكويت على ما عبّر عنه من تهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.
وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لسموه على ما عبّر عنه من تهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.
، خادم الحرمين يتلقى التهنئة من أمير وولى عهد الكويت بحلول شهر رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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