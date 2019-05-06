، إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهِّر بمواطن ومقيم يبيعان زيوت سيارات وسوائل تبريد غير مطابقة للمواصفات ،

محمد بن مسعود - الدمام - شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن صاحب مؤسسة تجارية بمكة المكرمة، وأحد العاملين لديه من جنسية يمنية؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي بإدانتهما، وثبوت تورطهما في عرض وبيع زيوت سيارات وسوائل ناقل الحركة ومياه تبريد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وهو ما يعد غشًّا وتضليلاً للمستهلك.

وتضمَّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، وإغلاق المقر المخالف، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإبعاد العامل المقيم عن السعودية بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ إذ ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.



وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.