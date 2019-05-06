السعودية اليوم / بلدية مركز قنا بمحايل تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك بجولات صحية مكثفة ..



محايل 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أنهت بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك خلال تنفيذ خطة شاملة على مستوى نطاق خدماتها للتركيز على متابعة الشروط الصحية الخاصة بالبوفيهات والمطاعم والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، بإشراف مباشر من مراقبي صحة البيئة بالبلدية، ومتابعة أعمال النظافة داخل وخارج حدود المركز التابعة لنطاق خدماتها لرفع المخلفات والنظافة الدورية للأرصفة والشوارع .

‎وأوضح رئيس مركز بلدية قنا أحمد بن عامر العربي أنه تم تكليف عدد من المراقبين الصحيين للإشراف على المحلات التجارية والمطابخ والمطاعم والبوفيهات وأسواق الخضار والفواكه، لمتابعة نظافة المحلات والمواد والأطعمة المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومصادرة المواد غير الصالحة، وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين.

‎وأضاف أن البلدية قامت بجولات ميدانية على جميع المطاعم والمطابخ والبوفيهات والمخابز والمحلات التموينية، للوقوف على جوانب الاشتراطات الصحية بها والتأكد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، وتم عمل خطة عمل لإدارة صحة البيئة بالبلدية خلال شهر رمضان المبارك .

‎وبين أن البلدية جهزت المسلخ الخاص بالبلدية وتكليف المستثمر بعمل صيانة عاجلة لجميع مرافق المسلخ، وتوفير العدد الكافي من الجزارين والمشرفين لاستقبال الذبائح واستلامها والإشراف المباشر من الطبيب البيطري المشرف من قبل البلدية أثناء وبعد الذبح، مع المراقبة المباشرة للمخالفات الخاصة بالذبح، وتم وضع خطة عمل للمسلخ خلال شهر رمضان .

وأشار إلى أن أعمال النظافة تتم وفق خطة شاملة على مستوى المركز، للتركيز على أعمال النظافة داخل وخارج حدود المركز، وذلك لالتقاط المخلفات ورفع القمامة ونظافة الأرصفة والشوارع. ونوه بأنه تم الانتهاء من تجهيز وتهيئة موقع السوق الرمضاني، وتم ترقيم البسطات، وتم الانتهاء من تركيب المظلات والإنارة اللازمة للموقع .

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