السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي العهد بدولة الكويت هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك



جدة 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لسموه على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.

// انتهى //

23:25ت م

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