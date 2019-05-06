

محايل 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أنهت بلدية مركز بحر أبوسكينه التابع لمحافظة محايل استعداداتها وأعمالها الرقابية والخدمية لاستقبال شهر رمضان المبارك وإجازة هذا العام 1440هـ من خلال تنفيذ خطة شاملة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري أن البلدية وضعت خطة شاملة ونفذتها على مستوى المركز للتركيز على متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم والبوفيهات والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة للمواطنين، وذلك بإشراف إدارة الخدمات وجميع مراقبي قسم صحة البيئة بالبلدية.

وأشار إلى أنه تم تكليف عدد من المراقبين الصحيين للإشراف على المحلات التجارية والمطابخ والمطاعم والبوفيهات وأسواق الخضار لمتابعة نظافة المحلات والمواد والأطعمة المقدمة للمواطنين ومصادرة المواد غير الصالحة وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين منهم، مفيدًا أن البلدية قامت بجولات ميدانية على جميع المطاعم والمطابخ والبوفيهات والمخابز والمحلات التموينية للوقوف على جوانب الاشتراطات الصحية بها والتأكد من السلع و الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم عمل خطة عمل لقسم صحة البيئة بالبلدية خلال شهر رمضان الكريم وتوزيع مناطق العمل وتقسيم العمل على فترتين صباحية ومسائية كما أنه تم وضع خطة عمل للنظافة خلال شهر رمضان من خلال بتقسيم مجموعات العمال لتشمل كافة طرق وأحياء وكذلك المجمعات التجارية في المركز.

// انتهى //

23:20ت م

0290





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية مركز بحر أبوسكينة تكمل استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.