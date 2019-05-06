السعودية اليوم / أمير الجوف يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



سكاكا 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً سموه الله أن يمتع مقامه الكريم بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما قدم للإسلام والمسلمين في ميزان حسناته.

كما رفع سمو أمير منطقة الجوف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

//انتهى//

23:19ت م

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سكاكا 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً سموه الله أن يمتع مقامه الكريم بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما قدم للإسلام والمسلمين في ميزان حسناته.كما رفع سمو أمير منطقة الجوف التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، بمناسبة حلول شهر رمضان الله المبارك، ودعا سموه الله أن يعين الجميع على الصيام والقيام، وأن يعيد هذه المناسبة على قيادتنا وبلادنا وجميع بلاد المسلمين بالخير والبركات.//انتهى//23:19ت م0289

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