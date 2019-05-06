السعودية اليوم / منظمة الهجرة الدولية تفتتح مكتبًا لها بمحافظة مأرب اليمنية



عدن 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

افتتحت منظمة الهجرة الدولية مكتبًا لها بمحافظة مأرب اليمنية كأول منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة تتخذ هذه الخطوة.

وقال وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح خلال لقائه مدير مكتب المنظمة في المحافظة آندرس هاجولاند " إن هذه الخطوة ستعزز من إقامة شراكة قوية بين السلطة المحلية بالمحافظة والمنظمة في مجال العمل الإنساني، وتمكين المنظمة من تقديم تدخلات إنسانية أكثر جدوى، واستجابة لاحتياجات النازحين والمهجرين".

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق الشراكة بين السلطة المحلية ومكتب الهجرة الدولية في مجالات الأنشطة الإنسانية والأعباء الكبيرة التي تواجهها المحافظة، جراء العدد السكاني الكبير وتدفق النازحين من المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وتطرق الجانبان وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى دور منظمة الهجرة الدولية في مساعدة السلطة المحلية في مواجهة موجات الهجرة القادمة إليها من دول القرن الإفريقي بأعداد كبيرة، والتي تمثل تحديًا كبيرًا جديدًا على السلطة المحلية.

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23:07ت م

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