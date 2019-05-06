

عواصم 30 شعبان 1440 هـ الموافق 05 مايو 2019 م واس

أعلنت الهيئات واللجان المعنية بالرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك في عدد من الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة في دول العالم، أن يوم غدٍ الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك.

وذلك في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، دولة الكويت، قطر، اليمن، العراق، الأردن، فلسطين، لبنان، مصر، السودان، تونس، الجزائر، ماليزيا، إندونيسيا، أستراليا، تركيا، فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية.

// انتهى //

23:06ت م

0287





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الاثنين غرة شهر رمضان في عدد من الدول العربية والإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.