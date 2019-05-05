السعودية | خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير دولة الكويت هنأه خلاله بحلول شهر رمضان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من أمير دولة الكويت هنأه خلاله بحلول شهر رمضان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:29 مساءً, 5 مايو 2019 م المناطق - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عبر خلاله عن التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة الكويت على ما عبر عنه من تهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.

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