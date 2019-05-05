شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد أبوظبي هنأه خلاله بحلول شهر رمضان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:00 مساءً, 5 مايو 2019 م المناطق - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد أبوظبي على مشاعره الأخوية الصادقة، وبادله التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بوافر الخير والبركات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًا من ولي عهد أبوظبي هنأه خلاله بحلول شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.