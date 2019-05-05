شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري هنأه خلاله بشهر رمضان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:57 مساءً, 5 مايو 2019 م المناطق - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك .

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة ، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري هنأه خلاله بشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.