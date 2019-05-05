سبب عرض قناة MBC مصر لمسلسلات رمضان قبل حلول الشهر الكريم

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - أحمد عفيفي - القاهرة

فاجأت قناة MBC مصر جمهورها في الوطن العربي بعرض مسلسلات رمضان لعام 2019 قبل حلول الشهر الكريم بيومين، حيث عرضت قناة mbc مصر مسلسل “قابيل”، ومسلسل “فكرة بمليون جنيه”، ومسلسل “شقة فيصل” وعروض “مسرح مصر” الجديدة، وهي الأعمال الفنية الحصرية عبر قناة mbc مصر الفضائية.

وتكشف لكم صحيفة “متابعات الخليج 365” سبب عرض قناة mbc مصر تلك الأعمال الفنية قبل حلول شهر رمضان بيومين، ويرجع ذلك الأمر إلى تعاقد قناة mbc مصر على تلك الأعمال بشكل حصري عبر شاشة القناة، ولذلك تم عرض تلك الأعمال.

Advertisements

وقامت قناة mbc مصر بتلك المغامرة، بسبب الأزمة التي تعرضت لها في شهر رمضان لعام 2018، بعد أن تعاقدت قناة dmc الفضائية، مع الفنانين التي تتعاقد معها قناة MBC مصر كل عام لعرض مسلسلاتهم بشكل حصري عبر شاشة قناة DMC الفضائية، وسبّب ذلك الأمر فجوة كبيرة داخل شاشة قناة MBC مصر، وجمهورها شعر بالفراغ الشديد في الخريطة البرامجية التي تقدمها القناة، وتركها وذهب لمتابعة نجومه عبر شاشة قناة DMC.

ولذلك عرضت قناة MBC مصر تلك الأعمال، لتجذب المشاهد لشاشتها مرة أخرى، بعد تلك الفجوة، ولم تستطيع القناة عرض الأعمال الفنية التي تعاقدت على عرضها بشهر رمضان الكريم، وهي من إنتاج شركة سنيرجي، ولكن بشكل غير حصري؛ لأنه يوجد بند في العقد بالعرض أول أيام رمضان 2019.

ويذكر أن شاشة قناة MBC مصر الفضائية عرضت تلك الأعمال الفنية في شهر رمضان لعام 2018؛ مسلسل “عوالم خفية” بطولة الفنان عادل إمام، مسلسل “سك على أخواتك” بطولة الفنان علي ربيع، “مسرح مصر” بطولة جماعية بمشاركة أشرف عبدالباقي، برنامج “رامز تحت الصفر” تقديم الفنان رامز جلال.