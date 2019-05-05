2019-05-05

إطلاق سراح أكثر من 600 سجين حق عام في مكة المكرمة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة إطلاق سراح أكثر من 600 سجين من الموقوفين في قضايا الحق العام بمختلف محافظات المنطقة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضحت إمارة مكة المكرمة أن القرار يأتي إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة أمير المنطقة خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، ليتمكن المُفرج عنهم من قضاء أيام الشهر الكريم مع أسرهم.