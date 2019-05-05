تفاصيل طعن مواطن ودهسه على يد إثيوبي في الخرج

2019-05-05

متابعات الخليج 365 - الخرج

طعن وافد من الجنسية الإثيوبية، ودهس مواطنًا سعوديًا وقتله في مدينة الخرج.

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وقال أحد أصدقاء أسرة متابعات الخليج 365 الذي تعرض للدهس في الخرج محمد الدوسري: إن الحادثة تمت يوم السبت في الخرج بحي الزاهر، حين قام عامل إثيوبي، راعي غنم، بطعن متابعات الخليج 365 الذي يعمل لديه، ودهسه بالسيارة، حتى أدخل أسرته في حالة نفسية سيئة وحالة صدمة من الحادثة، بحسب “العربية”.

وأضاف: “العامل الإثيوبي كان يأخذ حقوقه بشكل منتظم، وحتى الآن لم يصل أحد لتفسير أسباب الخلاف الذي أدى إلى القتل، فالمواطن في العقد السابع من العمر، ومعروف عنه حسن الخلق والطيب”.

وأكد الدوسري أن شاهد العيان الذي اكتشف الحادثة، أبلغ الجهات المختصة التي حضرت للموقع، واكتشفت مكان الجاني، وتقوم حاليًّا بإجراء كافة التحقيقات لمعرفة ملابسات القضية.