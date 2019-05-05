شكرا لقرائتكم إطلاق الدفعة الأولى من سجناء الحق العام في سكاكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-05 إطلاق الدفعة الأولى من سجناء الحق العام في سكاكا متابعات الخليج 365 - واس أطلقت إدارة سجن سكاكا بمديرية سجون منطقة الجوف سراح 26 شخصاً يمثلون الدفعة الأولى من سجناء الحق العام، وذلك إنفاذ لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير إدارة سجن سكاكا الرائد جمعان بن خلف الزهراني أن إدارة السجن أقامت حفلاً للمفرج عنهم، بحضور مدير السجون بالمنطقة بالنيابة العميد سليم العنزي.

وأشار إلى أن لجنة العفو قد باشرت أعمالها فور وصول الأمر الملكي الكريم حرصًا من الجميع على أن يكون إطلاق النزلاء في الوقت المحدد لذلك، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

ورفع المشمولين بالعفو الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، على هذه اللفتة الإنسانية والمكرمة الغالية، مؤكدين عزمهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق الدفعة الأولى من سجناء الحق العام في سكاكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.