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2019-05-05 تخصص مرافق خدمات للنساء في المسجد النبوي خلال شهر رمضان متابعات الخليج 365 - واس خصصت وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة مرفق الخدمات الخلفي للرقم 1 و الرقم 4 للنساء في الساحة الجنوبية للمسجد النبوي، والذي يشمل على 272 صنبور مياه للوضوء وعدد 84 دورة مياه، بالإضافة إلى 20 دورة مياه خارجية بالمرفق رقم 4، وذلك ضمن الأعمال التطويرية التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال استعداداتها لشهر رمضان المبارك، وتقديم الخدمات كافة التي تعين وتسهل لزائري وزائرات المسجد النبوي من أداء عبادتهم بكل راحة واطمئنان.

وتأتي هذه الخدمات لتؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم كل ما يعين وييسر لزائري المسجد النبوي من أداء عبادتهم على أكمل وجه.









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