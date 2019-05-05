شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبي بمناسبة حلول رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-05 الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبي بمناسبة حلول رمضان متابعات الخليج 365 - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد أبو ظبي على مشاعره الأخوية الصادقة، وبادله التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بوافر الخير والبركات.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من ولي عهد أبو ظبي بمناسبة حلول رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.