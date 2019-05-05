شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالًا للتهنئة بشهر رمضان من الرئيس العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-05 الملك سلمان يتلقى اتصالًا للتهنئة بشهر رمضان من الرئيس العراقي متابعات الخليج 365 - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على ماعبر عنه من مشاعر أخويه صادقة، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالمزيد من الخير والبركات.









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