شكرا لقرائتكم الملك سلمان يتلقى اتصالًا من الرئيس الفلسطيني للتهنئة بشهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-05 الملك سلمان يتلقى اتصالًا من الرئيس الفلسطيني للتهنئة بشهر رمضان متابعات الخليج 365 - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، قدم خلاله التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.









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