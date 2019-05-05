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اصطدام مركبتين وجهًا لوجه وانقلاب إحداها في جدة
نتج عن الحادث وقوع عدة إصابات
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية مباشرة بلاغين منفصلين في منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأحد.
وأوضح مركز 911 أن الحادث الأول هو اصطدام مركبتين بطريق مكة المكرمة- جدة السريع، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.
أما الحادث الثاني، فهو اصطدام مركبتين وجهًا لوجه وانقلاب إحداها في محافظة جدة، نتج عنه عدة إصابات.
وأكد المركز أن الجهات المختصة باشرت الحادثين.
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