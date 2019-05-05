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2019-05-05 الملك سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من السيسي للتهنئة بشهر رمضان متابعات الخليج 365 - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك .

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة ، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات .









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