- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم فيديو.. ليلة رمضانية تشهدها الرياض الآن تحت زخات المطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. ليلة رمضانية تشهدها الرياض الآن تحت زخات المطر
متابعات الخليج 365 - الرياض
هطلت مساء اليوم الأحد، أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق في الرياض.
وأظهرت مقاطع فيديو أمطار الرياض في الليلة الرمضانية الأولى خلال شهر رمضان الكريم.
في سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين أول أيام رمضان.
وتوقعت الأرصاد استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة، مشيرةً إلى أن مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل تتأثر باستمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.
ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة قد تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وكذلك على مرتفعات جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ليلة رمضانية تشهدها الرياض الآن تحت زخات المطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.