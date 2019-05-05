شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يتلقى اتصال تهنئة من محمد بن زايد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم، من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لولي عهد أبوظبي على مشاعره الأخوية الصادقة، وبادله التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بوافر الخير والبركات.