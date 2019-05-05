شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تكافح الجراد الصحراوي في 46000 هكتار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في استكشاف ما يقدر بـ 46 ألف هكتار، جرى معالجة 10 آلاف منها بكمية مبيدات بلغت 6710 لترات، في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وحائل وتبوك ونجران.

وأوضحت الوزارة أن هناك 70 فرقة مسحت واستكشفت وكافحت الجراد الصحراوي في عدد من مناطق المملكة، مؤكدة أن التطورات في حالة الجراد الصحراوي ما زالت مستمرة لاعتبار الفترة الحالية هي المعتادة لتحرك الأسراب والمجموعات من نطاق الموسم الشتوي إلى الموسم الربيعي وكذلك في فترة التوقع للتحذير الصادر من مكتب معلومات الجراد الصحراوي بالفاو والذي كان في طيه غزو الأسراب من اليمن حتى السادس من الشهر الميلادي الحالي، بالإضافة لبعض المجموعات التي لم تشاهد في النطاق الشتوي على سواحل البحر الأحمر والتي من المؤكد أن يتم رصدها في النطاق الربيعي ما بين منطقتي الرياض وحائل وبالذات في المواقع الرطبة الربيعية، كما أن بعض مكاتب الوزارة في بعض محافظات منطقتي الرياض والشرقية تقوم بمكافحة مجاميع الدبا الناتجة عن غزو الأسراب من الجهة الجنوبية خلال الأربعة أشهر الماضية.

ونظراً للمؤشرات العامة للظروف البيئية توقعت الوزارة مشاهدة المزيد من المجموعات تتجول في نطاق التكاثر الربيعي للبحث عن الموئل المناسب للنضج والتكاثر خلال الأسابيع القادمة، وكذلك مشاهدة المزيد من بقع الدبا جراء فقس البيض للمجموعات المشاهدة في حالة تزاوج.