شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يتلقى التهنئة من الرئيس المصري بمناسبة رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك. وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة ، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات .



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