شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًّا اليوم من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قدم خلاله التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًّا اليوم من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قدم خلاله التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وقد أعرب الملك عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.



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