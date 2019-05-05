شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: ضبط عمالة توزع لحوم أبل فاسدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) ضبطت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق وقوة الضبط الميداني بشرطة منطقة المدينة المنورة، عمالة مخالفة تقوم بجلب الأبل الهزيلة والتي يظهر عليها علامات المرض وتقوم بذبحها في الأماكن العامة دون توفر الاشتراطات الصحية. وأوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة عبر حسابها في تويتر أنه تم اتلاف 1800كيلوجرام من اللحوم .



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