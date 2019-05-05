شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة حلول شهر رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الأمير بدر بن سلطان في برقية تهنئة رفعها لخادم الحرمين الشريفين: «سيدي يسرني ويشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام، سائلاً الله عز وجل أن يديم على مقامكم الكريم موفور الصحة والعافية، وأن يعيده على بلادنا والأمّة الإسلامية باليُمن والبركات»

وفي برقية لولي العهد قال نائب أمير منطقة مكة المكرمة: «يسرني ويشرفني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله لسموكم الكريم مزيداً من التقدم والإزدهار، وأن يعيده على بلادنا والأمّة الإسلامية باليُمن والبركات».