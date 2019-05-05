شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور المدينة» يعتمد الخطة المرورية لشهر رمضان 1440هـ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المدينة المنورة)

نشرت الإدارة العامة المرور بمنطقة المدينة المنورة الخطة المرورية لشهر رمضان المبارك 1440 والتي تهدف لانسيابية الحركة المرورية من وإلى المسجد النبوي الشريف وحوله، والعمل على خفض الحوادث المرورية والتقليل من كثافة المركبات المتجهة للمسجد النبوي وتسهيل وصول المصلين إليه، وذلك بالمشاركة مع الجهات الأمنية الأخرى.

وتتكون الخطة المرورية من ثلاثة مراحل بحيث تبدأ الأولى من تاريخ 25 شعبان إلى 19 رمضان، تليها المرحلة الثانية من 20 رمضان إلى 29 رمضان، وتبدأ بعدها المرحلة الثالثة من يوم عيد الفطر المبارك وحتى بداية الدوام الرسمي.

ويمكن الإطلاع على الخطة المرورية وآلية تنفيذها من خلال الرابط التالي: الخطة المرورية لشهر رمضان المبارك 1440 بالمدينة المنورة.