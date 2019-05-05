نائب أمير مكة يهنىء القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك . وقال : يسرني ويشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام، سائلًا الله عز وجل أن يديم على مقامكم الكريم موفور الصحة والعافية، وأن يعيده على بلادنا والأمّة الإسلامية باليُمن والبركات" كما رفع برقية تهنئة لولي العهد قال فيها: " يسرني ويشرفني أن أرفع لسموكم الكريم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله لسموكم الكريم مزيدًا من التقدم والازدهار، وأن يعيده على بلادنا والأمّة الإسلامية باليُمن والبركات".



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