، الاثنين غرة شهر رمضان المبارك في عددٍ من الدول العربية والإسلامية ،

محمد بن مسعود - الدمام - من بينها الإمارات والبحرين والكويت واليمن وفلسطين ومصر وتركيا وفرنسا

أعلنت الهيئات واللجان المعنية بالرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك في عددٍ من الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة في دول العالم، أن يوم غدٍ الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك.

ويبدأ شهر رمضان يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مايو 2019م، في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، دولة الكويت، قطر، اليمن، العراق، الأردن، فلسطين، لبنان، مصر، السودان، تونس، الجزائر، ماليزيا، إندونيسيا، أستراليا، تركيا، فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية.