محمد بن مسعود - الدمام - إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، أطلق سراح أكثر من 600 سجين من الموقوفين في قضايا الحق العام بمختلف محافظات المنطقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أمير مكة ونائبه يتابعان إطلاق سراح 600 سجين بسجون محافظات المنطقة عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-05-05 إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، أطلق سراح أكثر من 600 سجين من الموقوفين في قضايا الحق العام بمختلف محافظات المنطقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. 05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440 Advertisements 11:36 PM إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، أطلق سراح أكثر من 600 سجين من الموقوفين في قضايا الحق العام بمختلف محافظات المنطقة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ، أمير مكة ونائبه يتابعان إطلاق سراح 600 سجين بسجون محافظات المنطقة ،

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