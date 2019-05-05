، "الشؤون الإسلامية" بمكة تكمل استعداداتها لشهر رمضان المبارك ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة استعداداته كافة لشهر رمضان المبارك لهذا العام من أجل استقبال ضيوف الرحمن، وتسخير الإمكانات كافة لخدمتهم.

وأوضح المدير العام للفرع، الدكتور سالم الخامري، أن فرع الوزارة عمل على الانتهاء من الأعمال كافة الخاصة باكتمال الخدمات لبيوت الله في وقت مبكر، وذلك من خلال عدد من اللجان الهندسية والفنية والإدارية والرقابية وفِرق الصيانة الذاتية المتخصصة بالوقوف على احتياجات المساجد ومتطلباتها، وعمل الصيانة اللازمة للمساجد وتجهيزها، وتلبية احتياجاتها ومستلزماتها من السجاد والمصاحف، وأدوات النظافة.

وأفاد بأنه تم تخصيص أكثر من (60.000)م2 من السجاد الفاخر لتلبية احتياجات الجوامع والمساجد في المنطقة؛ إذ تم التنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتأمين أكثر من (2000) قطعة من السجاد من رجيع المسجد الحرام، وتوزيعها على الجوامع والمساجد في المنطقة.

وأشار إلى أنه تم إنهاء الإجراءات كافة لتعيين الخطباء والأئمة والمؤذنين الذين تمت الموافقة عليهم، وتوجيههم بالقيام بمسؤولياتهم، والتقيد بالتعليمات والأنظمة، والانضباط في أداء أعمالهم، إضافة إلى تجهيز المواقيت ومساجد الحل (التنعيم والجعرانة)، ومساجد حجز السيارات في مداخل مكة لاستقبال ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار.

وأفاد المدير العام للفرع بأنه تم تخصيص لجان فنية عاملة بهدف رفع جاهزية العمل في مواقيت السيل الكبير ووادي محرم ويلملم والجحفة ومساجد الحل بالتنعيم والجعرانة ومساجد الحجوزات؛ وذلك من أجل الوقوف على تقديم الخدمات، ومتابعة سير العمل.

ونوه الخامري بدعم ولاة الأمر -حفظهم الله- للعمل على راحة ضيوف الرحمن من خلال إبراز جهود الدولة في خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين، ومن خلال التعريف بالإنجازات، وإعطاء الصورة الحسنة عن بلادنا المباركة.

وكثف الفرع جهوده الدعوية والإرشادية والتوعوية لخدمة المعتمرين قاصدي بيت الله الحرام من الداخل والخارج؛ إذ قام الفرع بتجهيز مركز التوعية الإسلامية في ميقات السيل الكبير ووادي محرم ويلملم والجحفة، وكلف الدعاة المشاركين في التوعية باستقبالهم؛ إذ قام الفرع بتنظيم العديد من المحاضرات الوعظية والإرشادية، وإجابة السائلين، وبيان كل ما يشكل عليهم في أحكام العمرة؛ لكي يؤدوا نسكهم وفق هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وجهّز فرع الوزارة بمكة المكرمة عددًا من نقاط توزيع المواد التوعوية المطبوعة والمسموعة وأقراص "سي دي" من إصدارات الوزارة، تُعنى بكل ما يحتاج إليه المسلم من تصحيح الاعتقاد، وما يحتاج إليه المعتمر والزائر؛ ليؤدي نسكه على أكمل وجه.

وحرص فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على أن تكون أعماله وفق أعلى المعايير خدمة لبيوت الله وضيوف الرحمن الذين يتوافدون على الأراضي المقدسة لتأدية مناسك العمرة هذا العام.