، جموع المصلين يؤدون أول صلاة تراويح في أول ليلة لشهر رمضان المبارك بالمسجد النبوي ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمسجد النبوي أدى جموع المصلين أول صلاة تراويح في أول ليلة لشهر رمضان المبارك وقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف بالعمل على تشغيل كامل طاقاتها من خلال فتح الأبواب والاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل ومضاعفة القوى العاملة والآليات للقيام بجميع الأعمال على الوجه الأكمل.
وتوافد أهالي و زوار طيبة الطيبة منذ وقت مبكر لأداء صلاة العشاء والتراويح في جو مفعم بالسكينة والاطمئنان داعين المولى العلي القدير أن يتقبل منهم عباداتهم. وقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بتوفير كافة الخدمات للزوار والمصلين مما مكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة في أجواء روحانية سادها الاطمئنان والسكينة والخشوع.
وقامت الوكالة بتوزيع موظفيها في ساحات المسجد النبوي لتنظيم الحشود من المصلين وفتح الممرات في الساحات وداخل المسجد النبوي مرورا بالأبواب المشرعة وعليها المراقبين لمنع دخول ما يؤثر على نظافة وهدوء المسجد النبوي وأبوابه ، وبدء المصلون ليلتهم الأولى بصلاة التراويح يأمهم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان في الخمس التسليمات الأولى وفضيلة الشيخ أحمد بن طالب بن حميد في الخمس التسليمات الثانية.
وبدأت الوكالة منذ وقت مبكر في رفع استعدادها لتقديم الخدمات بتوجيهات مباشرة من الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله ينعم المصلون بالراحة والطمأنينة أثناء عباداتهم .
جموع المصلين يؤدون أول صلاة تراويح في أول ليلة لشهر رمضان المبارك بالمسجد النبويخالد الشاماني الخليج 365 2019-05-05
وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمسجد النبوي أدى جموع المصلين أول صلاة تراويح في أول ليلة لشهر رمضان المبارك وقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف بالعمل على تشغيل كامل طاقاتها من خلال فتح الأبواب والاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل ومضاعفة القوى العاملة والآليات للقيام بجميع الأعمال على الوجه الأكمل.
وتوافد أهالي و زوار طيبة الطيبة منذ وقت مبكر لأداء صلاة العشاء والتراويح في جو مفعم بالسكينة والاطمئنان داعين المولى العلي القدير أن يتقبل منهم عباداتهم. وقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بتوفير كافة الخدمات للزوار والمصلين مما مكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة في أجواء روحانية سادها الاطمئنان والسكينة والخشوع.
وقامت الوكالة بتوزيع موظفيها في ساحات المسجد النبوي لتنظيم الحشود من المصلين وفتح الممرات في الساحات وداخل المسجد النبوي مرورا بالأبواب المشرعة وعليها المراقبين لمنع دخول ما يؤثر على نظافة وهدوء المسجد النبوي وأبوابه ، وبدء المصلون ليلتهم الأولى بصلاة التراويح يأمهم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان في الخمس التسليمات الأولى وفضيلة الشيخ أحمد بن طالب بن حميد في الخمس التسليمات الثانية.
وبدأت الوكالة منذ وقت مبكر في رفع استعدادها لتقديم الخدمات بتوجيهات مباشرة من الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله ينعم المصلون بالراحة والطمأنينة أثناء عباداتهم .
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
11:28 PM
وسط منظومة متكاملة من الخدمات
وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمسجد النبوي أدى جموع المصلين أول صلاة تراويح في أول ليلة لشهر رمضان المبارك وقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف بالعمل على تشغيل كامل طاقاتها من خلال فتح الأبواب والاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل ومضاعفة القوى العاملة والآليات للقيام بجميع الأعمال على الوجه الأكمل.
وتوافد أهالي و زوار طيبة الطيبة منذ وقت مبكر لأداء صلاة العشاء والتراويح في جو مفعم بالسكينة والاطمئنان داعين المولى العلي القدير أن يتقبل منهم عباداتهم. وقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بتوفير كافة الخدمات للزوار والمصلين مما مكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة في أجواء روحانية سادها الاطمئنان والسكينة والخشوع.
وقامت الوكالة بتوزيع موظفيها في ساحات المسجد النبوي لتنظيم الحشود من المصلين وفتح الممرات في الساحات وداخل المسجد النبوي مرورا بالأبواب المشرعة وعليها المراقبين لمنع دخول ما يؤثر على نظافة وهدوء المسجد النبوي وأبوابه ، وبدء المصلون ليلتهم الأولى بصلاة التراويح يأمهم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان في الخمس التسليمات الأولى وفضيلة الشيخ أحمد بن طالب بن حميد في الخمس التسليمات الثانية.
وبدأت الوكالة منذ وقت مبكر في رفع استعدادها لتقديم الخدمات بتوجيهات مباشرة من الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله ينعم المصلون بالراحة والطمأنينة أثناء عباداتهم .
، جموع المصلين يؤدون أول صلاة تراويح في أول ليلة لشهر رمضان المبارك بالمسجد النبوي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جموع المصلين يؤدون أول صلاة تراويح في أول ليلة لشهر رمضان المبارك بالمسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.