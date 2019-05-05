، جموع المصلين يؤدون أول صلاة تراويح في أول ليلة لشهر رمضان المبارك بالمسجد النبوي ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط منظومة متكاملة من الخدمات

وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمسجد النبوي أدى جموع المصلين أول صلاة تراويح في أول ليلة لشهر رمضان المبارك وقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف بالعمل على تشغيل كامل طاقاتها من خلال فتح الأبواب والاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل ومضاعفة القوى العاملة والآليات للقيام بجميع الأعمال على الوجه الأكمل.

وتوافد أهالي و زوار طيبة الطيبة منذ وقت مبكر لأداء صلاة العشاء والتراويح في جو مفعم بالسكينة والاطمئنان داعين المولى العلي القدير أن يتقبل منهم عباداتهم. وقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بتوفير كافة الخدمات للزوار والمصلين مما مكنهم من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة في أجواء روحانية سادها الاطمئنان والسكينة والخشوع.

وقامت الوكالة بتوزيع موظفيها في ساحات المسجد النبوي لتنظيم الحشود من المصلين وفتح الممرات في الساحات وداخل المسجد النبوي مرورا بالأبواب المشرعة وعليها المراقبين لمنع دخول ما يؤثر على نظافة وهدوء المسجد النبوي وأبوابه ، وبدء المصلون ليلتهم الأولى بصلاة التراويح يأمهم فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان في الخمس التسليمات الأولى وفضيلة الشيخ أحمد بن طالب بن حميد في الخمس التسليمات الثانية.

وبدأت الوكالة منذ وقت مبكر في رفع استعدادها لتقديم الخدمات بتوجيهات مباشرة من الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله ينعم المصلون بالراحة والطمأنينة أثناء عباداتهم .