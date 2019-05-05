، بعد عامين من العطاء .. "وادي الفرع" تودع الدكتور المقذلي ،

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ودعت محافظة وادي الفرع مساء أمس الدكتور عبدالمحسن المقذلي محافظ محافظة وادي الفرع السابق، بعد أن خدم المحافظة عامين في شتى المجالات، فضلاً عن مساعي الصلاح التي يقوم بها في جميع قرى المحافظة.
وشهدت محافظة وادي الفرع في العامين الماضيين فعاليات متعددة للكبار والصغار ليأتي الرد أمس من الأهالي عندما بادلوه الوفاء نظير جهوده، وكرموه على أرضه، وبين جمهوره وهم أهل "محافظة وادي الفرع" الذين ينعمون بكرم دولتهم.
وحضر الحفل عددٌ من المسؤولين بمحافظة وادي الفرع، ومشايخ القبائل وأعيان محافظة وادي الفرع، حيث ألقى الدكتور فهد بن خصيوي العمري كلمة نيابة عن أهالي محافظة وادي الفرع شكر فيها الدكتور المقذلي على جهوده خلال العامين في المحافظة.
بعد عامين من العطاء .. "وادي الفرع" تودع الدكتور المقذليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-05
ودعت محافظة وادي الفرع مساء أمس الدكتور عبدالمحسن المقذلي محافظ محافظة وادي الفرع السابق، بعد أن خدم المحافظة عامين في شتى المجالات، فضلاً عن مساعي الصلاح التي يقوم بها في جميع قرى المحافظة.
وشهدت محافظة وادي الفرع في العامين الماضيين فعاليات متعددة للكبار والصغار ليأتي الرد أمس من الأهالي عندما بادلوه الوفاء نظير جهوده، وكرموه على أرضه، وبين جمهوره وهم أهل "محافظة وادي الفرع" الذين ينعمون بكرم دولتهم.
وحضر الحفل عددٌ من المسؤولين بمحافظة وادي الفرع، ومشايخ القبائل وأعيان محافظة وادي الفرع، حيث ألقى الدكتور فهد بن خصيوي العمري كلمة نيابة عن أهالي محافظة وادي الفرع شكر فيها الدكتور المقذلي على جهوده خلال العامين في المحافظة.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
11:18 PM
فضلاً عن مساعي الصلاح التي قام بها في جميع قرى المحافظة
ودعت محافظة وادي الفرع مساء أمس الدكتور عبدالمحسن المقذلي محافظ محافظة وادي الفرع السابق، بعد أن خدم المحافظة عامين في شتى المجالات، فضلاً عن مساعي الصلاح التي يقوم بها في جميع قرى المحافظة.
وشهدت محافظة وادي الفرع في العامين الماضيين فعاليات متعددة للكبار والصغار ليأتي الرد أمس من الأهالي عندما بادلوه الوفاء نظير جهوده، وكرموه على أرضه، وبين جمهوره وهم أهل "محافظة وادي الفرع" الذين ينعمون بكرم دولتهم.
وحضر الحفل عددٌ من المسؤولين بمحافظة وادي الفرع، ومشايخ القبائل وأعيان محافظة وادي الفرع، حيث ألقى الدكتور فهد بن خصيوي العمري كلمة نيابة عن أهالي محافظة وادي الفرع شكر فيها الدكتور المقذلي على جهوده خلال العامين في المحافظة.
، بعد عامين من العطاء .. "وادي الفرع" تودع الدكتور المقذلي ،
المصدر : الخليج 365
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