، 11 شاباً وفتاة يدرسون "التجربة السويدية" في التنمية والاقتصاد الأخضر ،

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شارك 11 شاباً وفتاة سعوديين ببرنامج دايركشن للتبادل المعرفي والثقافي في السويد بهدف الاطلاع على تجربة التنمية السويدية ودراسة عدد من مشاريع الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
والتقى الوفد بمستشار أمانة استوكهولم وعدد من المسؤولين من أصحاب مصانع التدوير والقادة التنمويين، كما التقى الوفد بسفير خادم الحرمين لدى مملكة السويد عبدالعزيز الزيد، والذي أشاد ببرنامج دايركشن لما يقدمه من دعم للدبلوماسية العامة وأهداف التنمية المستدامة. ويهدف البرنامج إلى إظهار الصورة الحقيقية عن المجتمع السعودي في الخارج، ودعم اقتصاد المعرفة ومشاركة الخبرات الدولية وتطوير وتنمية الشباب. بالإضافة إلى إبراز رؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيق الرؤية، وإبراز دور المملكة في تبني مفاهيم الحوار الثقافي بين الشعوب والدعوة للسلام.
وأوضح الدكتور شادي خوندنة رئيس دايركشن للمسؤولية الاجتماعية أن المشاركين يعملون الآن على عدد من الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة والتي سيتم ترجمتها في مبادرات نوعية تنقل التجربة السويدية في الطاقة النظيفة إلى المملكة.
11 شاباً وفتاة يدرسون "التجربة السويدية" في التنمية والاقتصاد الأخضرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-05
شارك 11 شاباً وفتاة سعوديين ببرنامج دايركشن للتبادل المعرفي والثقافي في السويد بهدف الاطلاع على تجربة التنمية السويدية ودراسة عدد من مشاريع الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
والتقى الوفد بمستشار أمانة استوكهولم وعدد من المسؤولين من أصحاب مصانع التدوير والقادة التنمويين، كما التقى الوفد بسفير خادم الحرمين لدى مملكة السويد عبدالعزيز الزيد، والذي أشاد ببرنامج دايركشن لما يقدمه من دعم للدبلوماسية العامة وأهداف التنمية المستدامة. ويهدف البرنامج إلى إظهار الصورة الحقيقية عن المجتمع السعودي في الخارج، ودعم اقتصاد المعرفة ومشاركة الخبرات الدولية وتطوير وتنمية الشباب. بالإضافة إلى إبراز رؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيق الرؤية، وإبراز دور المملكة في تبني مفاهيم الحوار الثقافي بين الشعوب والدعوة للسلام.
وأوضح الدكتور شادي خوندنة رئيس دايركشن للمسؤولية الاجتماعية أن المشاركين يعملون الآن على عدد من الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة والتي سيتم ترجمتها في مبادرات نوعية تنقل التجربة السويدية في الطاقة النظيفة إلى المملكة.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
11:06 PM
بهدف نقلها إلى المملكة
شارك 11 شاباً وفتاة سعوديين ببرنامج دايركشن للتبادل المعرفي والثقافي في السويد بهدف الاطلاع على تجربة التنمية السويدية ودراسة عدد من مشاريع الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
والتقى الوفد بمستشار أمانة استوكهولم وعدد من المسؤولين من أصحاب مصانع التدوير والقادة التنمويين، كما التقى الوفد بسفير خادم الحرمين لدى مملكة السويد عبدالعزيز الزيد، والذي أشاد ببرنامج دايركشن لما يقدمه من دعم للدبلوماسية العامة وأهداف التنمية المستدامة. ويهدف البرنامج إلى إظهار الصورة الحقيقية عن المجتمع السعودي في الخارج، ودعم اقتصاد المعرفة ومشاركة الخبرات الدولية وتطوير وتنمية الشباب. بالإضافة إلى إبراز رؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيق الرؤية، وإبراز دور المملكة في تبني مفاهيم الحوار الثقافي بين الشعوب والدعوة للسلام.
وأوضح الدكتور شادي خوندنة رئيس دايركشن للمسؤولية الاجتماعية أن المشاركين يعملون الآن على عدد من الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة والتي سيتم ترجمتها في مبادرات نوعية تنقل التجربة السويدية في الطاقة النظيفة إلى المملكة.
، 11 شاباً وفتاة يدرسون "التجربة السويدية" في التنمية والاقتصاد الأخضر ،
المصدر : الخليج 365
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