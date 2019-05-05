، شاهد.. النيران تلتهم طائرة روسية هبطت اضطرارياً بمطار موسكو ،

محمد بن مسعود - الدمام - وجهت نداء استغاثة بعد إقلاعها

قتل شخص في حريق شب داخل طائرة روسية، ما أجبرها على الهبوط الاضطراري في مطار شيريميتييفو بموسكو، حسبما أفادت وكالات الأنباء الروسية اليوم (الأحد).

وأوردت "فرانس برس" عن وكالة تاس للأنباء، أن معلومات لجنة التحقيق تفيد بسقوط قتيل حتى الآن، في حين أن أربعة أشخاص يحتاجون إلى عناية طبية جراء الحادث.

وأوضحت "تاس" أن الطائرة "سوبرجيت 100" كانت قد أقلعت متجهة إلى مورمانسك (شمال) ثم هبطت اضطرارياً فيما كانت النيران تتصاعد منها.

من جهته، ذكر الإعلام الروسي أن الطائرة كانت تقل 73 راكباً وستة هم أفراد الطاقم.

من جانبه، ذكر مصدر لوكالة انترفاكس، أن الطائرة وجهت نداء استغاثة بعد إقلاعها.

وأضاف أنها حاولت الهبوط اضطرارياً، لكنها لم تنجح في المرة الأولى، وفي المرة الثانية اصطدم هيكلها بالأرض واندلعت فيها النار.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة تهبط والنيران تتصاعد منها، وبينت مقاطع أخرى ركاباً يسارعون إلى النزول منها.

ونشرت شبكة تليفزيون "يورونيوز" في موقعها على يوتيوب مقطع فيديو للطائرة وقد التهمت النيران أجزاء كبيرة منها.