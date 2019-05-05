، شاهد.. النيران تلتهم طائرة روسية هبطت اضطرارياً بمطار موسكو ،

- 1/2
- 2/2
قتل شخص في حريق شب داخل طائرة روسية، ما أجبرها على الهبوط الاضطراري في مطار شيريميتييفو بموسكو، حسبما أفادت وكالات الأنباء الروسية اليوم (الأحد).
وأوردت "فرانس برس" عن وكالة تاس للأنباء، أن معلومات لجنة التحقيق تفيد بسقوط قتيل حتى الآن، في حين أن أربعة أشخاص يحتاجون إلى عناية طبية جراء الحادث.
وأوضحت "تاس" أن الطائرة "سوبرجيت 100" كانت قد أقلعت متجهة إلى مورمانسك (شمال) ثم هبطت اضطرارياً فيما كانت النيران تتصاعد منها.
من جهته، ذكر الإعلام الروسي أن الطائرة كانت تقل 73 راكباً وستة هم أفراد الطاقم.
من جانبه، ذكر مصدر لوكالة انترفاكس، أن الطائرة وجهت نداء استغاثة بعد إقلاعها.
وأضاف أنها حاولت الهبوط اضطرارياً، لكنها لم تنجح في المرة الأولى، وفي المرة الثانية اصطدم هيكلها بالأرض واندلعت فيها النار.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة تهبط والنيران تتصاعد منها، وبينت مقاطع أخرى ركاباً يسارعون إلى النزول منها.
ونشرت شبكة تليفزيون "يورونيوز" في موقعها على يوتيوب مقطع فيديو للطائرة وقد التهمت النيران أجزاء كبيرة منها.
شاهد.. النيران تلتهم طائرة روسية هبطت اضطرارياً بمطار موسكوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-05
قتل شخص في حريق شب داخل طائرة روسية، ما أجبرها على الهبوط الاضطراري في مطار شيريميتييفو بموسكو، حسبما أفادت وكالات الأنباء الروسية اليوم (الأحد).
وأوردت "فرانس برس" عن وكالة تاس للأنباء، أن معلومات لجنة التحقيق تفيد بسقوط قتيل حتى الآن، في حين أن أربعة أشخاص يحتاجون إلى عناية طبية جراء الحادث.
وأوضحت "تاس" أن الطائرة "سوبرجيت 100" كانت قد أقلعت متجهة إلى مورمانسك (شمال) ثم هبطت اضطرارياً فيما كانت النيران تتصاعد منها.
من جهته، ذكر الإعلام الروسي أن الطائرة كانت تقل 73 راكباً وستة هم أفراد الطاقم.
من جانبه، ذكر مصدر لوكالة انترفاكس، أن الطائرة وجهت نداء استغاثة بعد إقلاعها.
وأضاف أنها حاولت الهبوط اضطرارياً، لكنها لم تنجح في المرة الأولى، وفي المرة الثانية اصطدم هيكلها بالأرض واندلعت فيها النار.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة تهبط والنيران تتصاعد منها، وبينت مقاطع أخرى ركاباً يسارعون إلى النزول منها.
ونشرت شبكة تليفزيون "يورونيوز" في موقعها على يوتيوب مقطع فيديو للطائرة وقد التهمت النيران أجزاء كبيرة منها.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
10:59 PM
وجهت نداء استغاثة بعد إقلاعها
قتل شخص في حريق شب داخل طائرة روسية، ما أجبرها على الهبوط الاضطراري في مطار شيريميتييفو بموسكو، حسبما أفادت وكالات الأنباء الروسية اليوم (الأحد).
وأوردت "فرانس برس" عن وكالة تاس للأنباء، أن معلومات لجنة التحقيق تفيد بسقوط قتيل حتى الآن، في حين أن أربعة أشخاص يحتاجون إلى عناية طبية جراء الحادث.
وأوضحت "تاس" أن الطائرة "سوبرجيت 100" كانت قد أقلعت متجهة إلى مورمانسك (شمال) ثم هبطت اضطرارياً فيما كانت النيران تتصاعد منها.
من جهته، ذكر الإعلام الروسي أن الطائرة كانت تقل 73 راكباً وستة هم أفراد الطاقم.
من جانبه، ذكر مصدر لوكالة انترفاكس، أن الطائرة وجهت نداء استغاثة بعد إقلاعها.
وأضاف أنها حاولت الهبوط اضطرارياً، لكنها لم تنجح في المرة الأولى، وفي المرة الثانية اصطدم هيكلها بالأرض واندلعت فيها النار.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة تهبط والنيران تتصاعد منها، وبينت مقاطع أخرى ركاباً يسارعون إلى النزول منها.
ونشرت شبكة تليفزيون "يورونيوز" في موقعها على يوتيوب مقطع فيديو للطائرة وقد التهمت النيران أجزاء كبيرة منها.
، شاهد.. النيران تلتهم طائرة روسية هبطت اضطرارياً بمطار موسكو ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه يوتيوب
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. النيران تلتهم طائرة روسية هبطت اضطرارياً بمطار موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.