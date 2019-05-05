، "فانوس رمضان" أحد مظاهر الاحتفال الشعبية.. انطلق من مصر الفاطمية.. وهذه قصته ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتقل التقليد من جيل إلى جيل حتى أصبح رمزًا للفرحة والاحتفاء بالشهر المبارك

ارتبط الفانوس بشهر رمضان المبارك، وأصبح جزءًا لا يتجزأ من احتفالاته ولياليه، كما يعدُّ أحد المظاهر الشعبية في الوطن العربي. وقد تعددت الآراء حول ظهور الفانوس، ولكن الأغلبية اتفقوا على أن المصريين هم أول من عرفوا فانوس رمضان. فيما شارك الهلال الفانوس الرمضاني خلال السنوات الماضية، وذلك بوجوده في بعض الشوارع والمحال التجارية.

وفي التفاصيل، هناك العديد من القصص عن أصل الفانوس.. وإحدى هذه القصص تقول إن الخليفة الفاطمي كان يخرج إلى الشوارع ليلة الرؤية؛ ليستطلع هلال شهر رمضان، وكان الأطفال يخرجون معه ليضيئوا له الطريق، وكان كل طفل يحمل فانوسه، ويقوم الأطفال معًا بغناء بعض الأغاني الجميلة تعبيرًا عن سعادتهم باستقبال شهر رمضان.

أما القصة الأخرى فتقول عن أحد الخلفاء الفاطميين إنه أراد أن يضيء شوارع القاهرة طوال ليالي شهر رمضان؛ فأمر كل شيوخ المساجد بتعليق فوانيس، يتم إضاءتها عن طريق شموع، توضع بداخلها.

وتروي قصة ثالثة أنه خلال العصر الفاطمي لم يكن يُسمح للنساء بترك بيوتهن إلا في شهر رمضان، وكان يسبقهن غلام، يحمل فانوسًا لتنبيه الرجال بوجود سيدة في الطريق؛ لكي يبتعدوا. وبهذا الشكل كانت النساء يستمتعن بالخروج، وفي الوقت نفسه لا يراهن الرجال. وبعد أن أصبح للسيدات حرية الخروج في أي وقت ظل الناس متمسكين بتقليد الفانوس؛ إذ يحمل الأطفال الفوانيس، ويمشون في الشوارع، ويغنون احتفالاً برمضان.

وتشير العديد من المصادر إلى أن أول من عرف فانوس رمضان هم المصريون، وذلك يوم دخول المعز لدين الله الفاطمي مدينة القاهرة قادمًا من الغرب، وكان ذلك في يوم الخامس من رمضان عام 358 هجريًّا، وخرج المصريون في موكب كبير جدًّا، اشترك فيه الرجال والنساء والأطفال على أطراف الصحراء الغربية من ناحية الجيزة للترحيب بالمعز الذي وصل ليلاً، وكانوا يحملون المشاعل والفوانيس الملونة والمزينة؛ وذلك لإضاءة الطريق إليه. وهكذا بقيت الفوانيس تضيء الشوارع حتى آخر شهر رمضان؛ لتصبح عادة، يلتزم بها المجتمع المصري كل سنة.. وتحول الفانوس لرمز للفرحة، وتقليد محبب في شهر رمضان.

وأيًّا كان أصل الفانوس يظل الفانوس رمزًا خاصًّا بشهر رمضان، خاصة في مصر. وانتقل هذا التقليد من جيل إلى جيل.. ويقوم الأطفال الآن بحمل الفوانيس في شهر رمضان، والخروج إلى الشوارع وهم يغنون، ويؤرجحون الفوانيس قبيل رمضان ببضعة أيام؛ ومن هنا يبدأ كل طفل في التطلع لشراء فانوسه، كما أن كثيرًا من الناس أصبحوا يعلقون فوانيس كبيرة ملونة في الشوارع وأمام البيوت والشقق، وحتى على الأشجار.