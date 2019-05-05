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شنّت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، هجومًا على مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.
وبيّن موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني باغتت بهجوم عنيف عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في وادي الوجف بمديرية خب الشعف شمالي المحافظة.
وأضاف أنه دارت خلال الهجوم مواجهات عنيفة، استُخدمت فيها أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة كافة.
وأشار الموقع إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل 6 عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وجرح آخرين.
الجيش اليمني يباغت الحوثيين في الجوف.. ويقتل 6 متمردينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-05
شنّت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، هجومًا على مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.
وبيّن موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني باغتت بهجوم عنيف عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في وادي الوجف بمديرية خب الشعف شمالي المحافظة.
وأضاف أنه دارت خلال الهجوم مواجهات عنيفة، استُخدمت فيها أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة كافة.
وأشار الموقع إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل 6 عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وجرح آخرين.
05 مايو 2019 - 30 شعبان 1440
10:55 PM
استخدمت في المواجهات أسلحة مختلفة
شنّت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، هجومًا على مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.
وبيّن موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني باغتت بهجوم عنيف عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في وادي الوجف بمديرية خب الشعف شمالي المحافظة.
وأضاف أنه دارت خلال الهجوم مواجهات عنيفة، استُخدمت فيها أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة كافة.
وأشار الموقع إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل 6 عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وجرح آخرين.
، الجيش اليمني يباغت الحوثيين في الجوف.. ويقتل 6 متمردين ،
المصدر : الخليج 365
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