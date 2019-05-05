إطلاق خدمة “برق” لإيصال الكهرباء خلال 9 أيام لقطاع الأعمال

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن إطلاق خدمة “برق” لإيصال الكهرباء خلال تسعة أيام فقط لقطاع الأعمال تجاري/صناعي، حتى 166 كيلوفولت أمبير في المرحلة الأولى. وتختصر خدمة برق العديد من الإجراءات بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال “تيسير”، وهي جزء من خطة الشركة لتحسين وتطوير خدمات المشتركين، والاستفادة من التقنيات الحديثة في سرعة تنفيذ طلبات إيصال الخدمة الكهربائية. وكشفت “السعودية للكهرباء” أن طالب الخدمة في قطاع الأعمال لا يحتاج إلى تقديم طلب للشركة، بعد الربط مع بوابة “بلدي balady.gov.sa التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث سيتم إرسال بيانات رخصة البناء آلياً إلى “السعودية للكهرباء”.

وأوضحت أنه بعد إشعار بدء البناء من خلال بوابة “بلدي” ستقوم الشركة بدورها بتوصيل التمديدات الكهربائية إلى موقع طالب الخدمة الجديد، دون الحاجة إلى مراجعة الشركة. وأشارت الشركة إلى أن تركيب العدّاد وإطلاق الخدمة يتمان بعد إشعار التشطيبات من خلال بوابة “بلدي”، وتسديد الرسوم، وأن تلك الإجراءات تسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسيتها بين دول العالم، وستكون البداية بمدينة الرياض.