مرصد جامعة المجمعة : غداً الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك في السعودية

أعلنت جامعة المجمعة، اليوم الأحد، رؤية هلال شهر رمضان المبارك في مرصد الجامعة بحوطة سدير . وأشارت الجامعة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” إلى أنها تنتظر الإعلان الرسمي من المحكمة العليا. وأعلنت 6 دول عربية قطر والكويت والعراق ولبنان واليمن وليبيا، أن يوم الاثنين 6 مايو، هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1440 الهجري

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