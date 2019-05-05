كشفت مصادر عن تعرض ممرضة بمستوصف في محافظة ضمد في منطقة جازان لثلاث طلقات نارية في المستوصف من قبل أحد أقاربها، فيما نقلت الممرضة للمستشفى لتلقي العلاج بمستشفى محافظة ضمد، وباشرت الجهات الأمنية الواقعة.
وأوضحت المصادر وفقا لموقع سبق أن الجاني هو قريب لها، ولم تحدد المصادر صلة القرابة، فيما أشارت مصادر طبية إلى أن حالتها الصحية مستقرة وهي تتلقى العناية الطبية.
وكشفت معلومات أولية أن الجريمة وقعت على خلفية خلافات عائلية بين الجاني والمجني عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار على ممرضة في مستوصف بـ ضمد جازان بسبب خلاف عائلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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