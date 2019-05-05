أوقاف الراجحي تسدد إيجارات مساكن 200 أسرة ضمن برنامج كفالة أسر السجناء

نفذَّت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي، برنامج كفالة أسر السجناء، بسداد إيجارات مساكن 200 أسرة من أسر السجناء في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع ‏‏اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم».

وقال الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، إن من أهداف برنامج كفالة أسر السجناء، هو الوقوف مع الأسر المحتاجة ومساندتها ودعمها طلبًا للأجر من الله وامتثالًا لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «من نفسّ عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفسّ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة».

وأكد الراجحي أن البرنامج يتمثل في سداد الإيجارات عن أسر السجناء في مختلف مناطق المملكة والذين رشَّحَتهم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء «تراحم»؛ إدراكًا منها لأهمية هذا الجانب، ودوره في الاستقرار الاجتماعي لأسر السجناء، وخصوصًا أنها أسر تعاني من الأعباء المادية، مشيرًا إلى أن مساعد تلك الأسر يخفف عنها الآثار النفسية والمعنوية والمادية التي تعانيها جراء غياب أربابها؛ حيث يُعد السكن من أهم عوامل الاستقرار .

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وأوضح الأمين العام لإدارة الأوقاف، أن ما تقوم به المؤسسات والجمعيات الخيرية من أعمال وبرامج خيرية هي لمصلحة الوطن والمواطن، وتعمل تعاونًا مع الدور الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين .

وأشاد الراجحي بالدور ‏المهم والحيوي للجان الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في مختلف مناطق المملكة وما تقوم به من أعمال رائدة لمساعدة المعوزين من المستفيدين من برامجها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، اللذين ‏لا يألوان جهدًا في تقديم العون والمساعدة لأبناء المجتمع وإعانتهم في مختلف ظروفهم ‏الاجتماعية.

واختتم الأمين العام لإدارة الأوقاف، بتقديم شكره للمهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء «تراحم» على جهوده المبذولة، كما شكر مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري على تعاونه الدائم والمميز سائلاً الله أن يجعل ما تقوم به إدارة الأوقاف في ميزان ‏حسنات الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته والعاملين في إدارة الأوقاف.