سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق.. الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الإثنين، استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن مناطق: «الشرقية، الرياض، القصيم، حائل» تتأثر باستمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وقد تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وكذلك على مرتفعات «جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة» تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة .

وعن حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أما عن حالة الخليج العربي، فقالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

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كما أشارت هيئة الأرصاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة وزخات من البرد أحيانًا، حتى نهاية الأسبوع.

وذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كذلك على مناطق حائل والقصيم والشرقية ومرتفعات مناطق «عسير، الباحة، جازان، نجران، مكة المكرمة» تمتد إلى الأجزاء الشرقية منها.

وطالبت هيئة الأرصاد، بمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذار المبكر على موقع الهيئة ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لمعرفة معلومات الطقس في المناطق والمحافظات.

وفي وقت سابق، توقّع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، أن تشهد بعض مناطق المملكة، اليوم الأحد، اضطرابات في الطقس تستمرّ حتى نهاية الأسبوع مصحوبة بأمطار متوسطة تميل للغزارة.

قال كراني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: بعون الله.. الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على الوسط، والشمال، والشرق، إلى جانب أجزاء من الغرب، كلما اتجهنا جنوبًا، خاصة الأجزاء الشرقية، لافتًا إلى تعرض القطاع الغربي لجيب حار يبلغ مداه نهار الغد، كمؤشر لاضطرابات جوية تستمر حتى نهاية الأسبوع، مصحوبة بأمطار متوسطة تميل للغزارة.