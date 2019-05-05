مصادر «عاجل» تروي تفاصيل اللحظات العصيبة في جريمة إطلاق مواطن النار على طليقته بمركز رعاية بجازان

تواصل الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان ممثلة بشرطة مركز الشقيري عمليات بحثها عن مواطن حاول قتل طليقته داخل مقر عملها، صباح اليوم الأحد.

وقالت مصادر «عاجل» إنه تم تكثيف البحث عن مواطن أطلق النار على طليقته الممرضة، خلال فترة دوامها بأحد مراكز الرعاية الأولية الصحية بمحافظة ضمد، موضحة أن الجهات الأمنية تمكنت بالفعل من تحديد هويته، وتعمل حاليًا للإطاحة به.

ووجه الرجل عدة طلقات نارية من سلاح رشاش من نوع «كلاشينكوف» كان بحوزته، باتجاه الممرضة التي تعرضت لإصابات استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما لاذ هو بالفرار من الموقع، وفق المصادر نفسها.

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من جانبها، اتخذت الجهات المختصة والأمنية ومنها فرق من الأدلة الجنائية كل الإجراءات، ومن بينها التحفظ على أداة الجريمة .

وروت مصادر «عاجل» تفاصيل الواقعة قائلة إن أحد الأشخاص حضر صباح اليوم إلى مقر عمل طليقته وحاول الدخول إليها، إلا أن الموظفين منعوه، ليأتي مرة أخرى وبالتحديد عند الساعة العاشرة مستقلًا سيارة مختلفة، ثم دخل إلى قسم المختبر بمركز الرعاية الأولية وأطلق عدة طلقات باتجاه طليقته.

وأضافت المصادر أن الجاني رمى السلاح الآلي من يده وهرب من الموقع، فيما أصيبت الممرضة بطلقتين إحداهما اخترقت إصبع يدها، فتم نقلها لتلقى العلاج بالمستشفى .

وذكرت المصادر أن الجهات الأمنية بشرطة مركز الشقيري تعرفت على هوية وبيانات الجاني وتسعى حاليًا للقبض عليه وتسليمه للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق والتعرف على الدوافع والأسباب التي جعلته يقدم على هذه الجريمة.