خادم الحرمين الشريفين يتلقى التهاني من ملكي الأردن والبحرين بحلول شهر رمضان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله الملك سلمان التهنئة بهذه المناسبة، معربًا عن تقديره لجلالته على ما عبّر عنه، داعيًا الله جل وعلا أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم.

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كما تسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة، وبادله التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلًا الله العلي القدير أن يوفق الجميع للصيام والقيام وصالح الأعمال.

وأعلنت المحكمة العليا، مساء اليوم الأحد، أن غدًا الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.