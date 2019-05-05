السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بالمدينة المنورة يتفقد عددًا من المشاريع الجديدة بالمنطقة



المدينة المنورة 30 شعبان 1440ه الموافق 5 مايو 2019 واس

تفقد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي اليوم، المشاريع الجديدة لمراكز الحرم، والشهداء والبيعة الموسمي، يرافقه مدير إدارة الشؤون الفنية العقيد خالد بن مبارك الجهني، ومدير إدارة الشؤون الفنية المركزية العقيد مهندس عبدالرحمن بن عيد العوفي، و مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد محمد بن مزعل البيضاني.

واستمع اللواء الحربي إلى شرح مفصل من قبل المهندسين المختصين على تنفيذ مشاريع تطوير المراكز، وعن المدة الزمنية لانتهاء المشروع، حيث تعتبر هذه المراكز مهمة للدفاع المدني بالمدينة المنورة، نظرًا لمواقعها الحيوية التي تخدم أحياء و مواقع يرتادها زوار المسجد النبوي.

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22:42ت م

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