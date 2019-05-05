السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تختتم برنامج " الصحة والسلامة المهنية "



المدينة المنورة 30 شعبان 1440ه الموافق 5 مايو 2019 واس

اختتمت وكالة الرئاسة العام لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية من خلال إدارة تطوير الموارد البشرية وبالتعاون والتنسيق مع إدارة السلامة والإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي برنامج بعنوان " الصحة والسلامة المهنية "، حيث تسلم الحضور شهادة إتمام الدورة من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وبحضور مدير الإدارة العامة للموارد البشرية محمد بن حماد المطرفي.

ويهدف البرنامج إلى توفير وسيلة لتقييم وتحسين الأداء في مجال الوقاية من الحوادث في مكان العمل وحماية العاملين من مخاطر المهنة، ووضع الإجراءات للسلامة لمنع المخاطر، وتقييم إجراءات السلامة المعمول بها وتطويرها وتجديدها, مشيرًا إلى أن الصحة والسلامة المهنية لا يمكن التعامل معهم من خلال جهود غير منظمة، ولكن من خلال جهود متواصلة من الالتزامات سواء من جانب الإدارة أو من جانب العمال، للحد أو منع الخطر وحماية المنشأة ومن يعمل بها.

وأوضح مدير إدارة السلامة عصام قواص أن مشرف السلامة يجب أن تكون لديه الخبرة الكافية، ليكون مشرفًا ومراقبًا للسلامة، ليتمكن من أداء واجباته وملمًا بالعديد من الأمور، وأيضًا مطلعًا لكل ما يستجد من السلامة المهنية، وعارفًا بالتشريعات المحلية والعالمية.

ويأتي ذلك للارتقاء بمنظومة الأعمال وتوفير أعلى مستويات الخدمة بالمسجد النبوي، تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- .

// انتهى //

22:41ت م

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